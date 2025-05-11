Глава РФПИ отреагировал на видео с «сахаром Макрона»

Глава РФПИ Дмитриев заявил, что пакет с сахаром Макрона объясняет его идеи

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев отреагировал на видео с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем, прячущими пакетик с белым веществом. Об этом он написал в соцсети X.

«Это сгенерированные нейросетью кадры или реальность? Если это реальность — мы смотрим на сахар или на что-то совсем другое?» — задался он вопросами. Дмитриев отметил, что если в пакетике находится не сахар, то это объясняет многое из недавно высказанных этими политиками идей и предложений.

Ранее в сети обратили внимание на странное поведение Макрона после визита в Киев. При виде камер и репортеров он быстро убрал со стола подозрительный пакетик с белым веществом (возможно, что это была скомканная бумажка). А Мерц схватился за «маленькую лопатку».