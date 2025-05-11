Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:38, 11 мая 2025Россия

Глава РФПИ отреагировал на видео с «сахаром Макрона»

Глава РФПИ Дмитриев заявил, что пакет с сахаром Макрона объясняет его идеи
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев отреагировал на видео с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем, прячущими пакетик с белым веществом. Об этом он написал в соцсети X.

«Это сгенерированные нейросетью кадры или реальность? Если это реальность — мы смотрим на сахар или на что-то совсем другое?» — задался он вопросами. Дмитриев отметил, что если в пакетике находится не сахар, то это объясняет многое из недавно высказанных этими политиками идей и предложений.

Ранее в сети обратили внимание на странное поведение Макрона после визита в Киев. При виде камер и репортеров он быстро убрал со стола подозрительный пакетик с белым веществом (возможно, что это была скомканная бумажка). А Мерц схватился за «маленькую лопатку».

Наша Победа!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пообещал Путину лично ждать его в Турции на переговорах при одном условии

    Ученые научились воссоздавать фоторобот по ДНК

    Трампу подарят «летучий дворец» за 400 миллионов долларов

    Душ, прогулка и сладкие фрукты. Как утром избавиться от перегара после вечернего застолья?

    Будущее России после окончания СВО спрогнозировали

    «Спартак» отказался общаться со СМИ после поражения от Динамо

    В ДНР рассказали о продвижении ВС России на разных направлениях

    Пленный ВСУ рассказал о взятках в ТЦК

    Глава РФПИ отреагировал на видео с «сахаром Макрона»

    В США раскрыли подробности участия Зеленского в переговорах в Турции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости