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14:13, 11 мая 2025Интернет и СМИ

В сети обратили внимание на странное поведение Макрона при виде камер

«РВ» опубликовала видео с Макроном, прячущим в карман подозрительный пакетик
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

В сети распространилась видеозапись из вагона поезда со странным поведением президента Франции Эммануэля Макрона во время поездки в Киев. На записи, опубликованной на YouTube-канале AFP, можно увидеть сидящих за столом канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и французского лидера в окружении журналистов.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ») обратил внимание, что при виде камер и репортеров Макрон быстро убрал со стола подозрительный пакетик с белым веществом. А Мерц схватился за «маленькую лопатку». В свою очередь, украинское издание «Страна» предположило, что, возможно, это была всего лишь скомканная бумажка.

На записи также можно заметить, что трое зарубежных лидеров находятся в приподнятом настроении, улыбаются и стараются скрыть вышеуказанные предметы.

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