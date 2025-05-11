«РВ» опубликовала видео с Макроном, прячущим в карман подозрительный пакетик

В сети распространилась видеозапись из вагона поезда со странным поведением президента Франции Эммануэля Макрона во время поездки в Киев. На записи, опубликованной на YouTube-канале AFP, можно увидеть сидящих за столом канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и французского лидера в окружении журналистов.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ») обратил внимание, что при виде камер и репортеров Макрон быстро убрал со стола подозрительный пакетик с белым веществом. А Мерц схватился за «маленькую лопатку». В свою очередь, украинское издание «Страна» предположило, что, возможно, это была всего лишь скомканная бумажка.

На записи также можно заметить, что трое зарубежных лидеров находятся в приподнятом настроении, улыбаются и стараются скрыть вышеуказанные предметы.