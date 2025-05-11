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06:48, 11 мая 2025Мир

Главой британской MI6 впервые назначат женщину

Times: Главой британской разведки MI6 впервые назначат женщину
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Женщина впервые станет главой британской разведки MI6, сообщает Times. Спустя годы после того, как в фильмах о Джеймс Бонде главу ведомства сыграла актриса Джуди Денч, отмечает издание.

В качестве финальных кандидатов рассматривают трех женщин. Из них известна только одна — бывший посол Британии в Китае Барбара Вудворд, но как говорится в материале, ее критикуют за симпатии к Пекину.

В ноябре 2024 года нынешний глава MI6 Ричард Мур, который уйдет в отставку осенью, заявил, что британские спецслужбы помогают Украине в конфликте с Россией. «Мы ценим наше наследие секретных операций, которое мы поддерживаем, помогая Украине сопротивляться», — сказал он.

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