Пленный ВСУ Кучерявый: На штурм отправили психически нездоровую женщину

Психически нездоровую женщину из рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) командование отправило на штурм. Об этом рассказал пленный украинский военнослужащий Станислав Кучерявый, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

По его словам, сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) собирают людей «со слабым умом». После этого их могут избивать в военных лагерях за то, что те плохо учатся. Он рассказал, что в его лагере была психически нездоровая женщина, над которой все издевались, после чего она всем надоела и ее отправили «на штурм, как мясо в посадку».

Он также рассказал, что командиры ВСУ запугивали солдат перед тем, как отправить на штурм, чтобы те не сдавались. Однако он решил сдаться, но не мог этого сделать, потому как его вместе с сослуживцами засыпало землей. После этого российские военные их вытащили и оказали помощь.

Ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич признался, что ненавидит принудительную мобилизацию в ВСУ, которую прозвали бусификацией. Он также добавил, что существует большая проблема с неэффективностью судебной системы при рассмотрении дел уклонистов.