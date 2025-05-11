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19:18, 11 мая 2025Экономика

Москвичей на летней резине призвали временно отказаться от машин

Дептранс: Водителям на летней резине не стоит выезжать на дороги утром 12 мая
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Водителям, которые уже перешли на летнюю резину, не стоит выезжать на дороги Москвы утром в понедельник, 12 мая. Временно отказаться от машин без зимней резины призвали в столичном Дептрансе.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха может опуститься до минус 5 градусов Цельсия, возможны заморозки и гололедица, спрогнозировали синоптики. В связи с этим поездки на летней резине могут быть небезопасными, подчеркнули в ведомстве.

По возможности, москвичей попросили пересесть на общественный транспорт. А тех, кто решится выехать на личном авто, призвали быть особенно внимательными на подъемах и спусках с мостов и эстакад, соблюдать скоростной режим и дистанцию, резко не ускоряться и не тормозить, а также не отвлекаться на телефон во время движения.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что всю европейскую часть России в ближайшее время ожидает похолодание. Температуры воздуха окажутся на 2-7 градусов ниже климатической нормы для мая.

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