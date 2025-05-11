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12:33, 11 мая 2025Экономика

В Гидрометцентре спрогнозировали значительное похолодание в России

Вильфанд сообщил о похолодании на европейской части России в ближайшие дни
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Всю европейскую часть России в ближайшее время ожидает похолодание, погодная аномалия составит 2-7 градусов ниже майских характеристик. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По данным синоптика, в центре температура будет в среднем на 4-7 градусов ниже нормы, на Волге при этом она будет отличаться от климатических характеристик мая на 3-4 градуса. Также на Урале температура воздуха будет на 2-4 градуса ниже нормы, а на юге европейской России — на 3-4 градуса.

«Выраженное распространение холодной погоды, отрицательных аномалий температуры, конечно, везде разных, будет отмечаться на всей европейской территории России в ближайшие дни», — констатировал Вильфанд.

Ранее Москве пообещали возвращение октября в мае. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, погода не будет напоминать майскую, ей больше пойдет определение «классический октябрь».

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