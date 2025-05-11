На Украине выразили надежду на помощь нового Папы Римского

Епископ Кривицкий: Папа Римский Лев XIV поможет Украине

У нового Папы Римского Льва XIV до того, как его избрали понтификом, Украина «всегда была в приоритетах», заявил в интервью «Обозревателю» епископ Киевско-Житомирской диецезии Римско-католической церкви Виталий Кривицкий.

По его словам, в своих проповедях и конференциях, «он везде посвящал Украине по крайней мере одно слово или полпредложения, несмотря на то, что всегда было очень много "горячих" пунктов во всем мире». «Думаю, что Папа принадлежит к тому кругу иерархов церкви, которые понимают ситуацию, которая происходит на Украине, а соответственно, будет принимать решения для того, чтобы ей помочь», — выразил надежду епископ.

Ранее главой Римско-католической церкви стал 69-летний американский кардинал Роберт Прево. Он принял имя Лев XIV. Прево является членом ордена Святого Августина.

Прево долгое время служил в Перу, занимал один из самых влиятельных постов в Ватикане — управлял департаментом, который выбирает и управляет епископами по всему миру. Конклав, на котором избирали нового Папу Римского, начался 7 мая и продлился два дня.