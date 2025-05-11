Чей Боуз: Стармер и Макрон играют в спасение Украины, пока их страны страдают

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер имитируют помощь Украине, а в это время страдают их страны. На это указал ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X.

Таким образом он прокомментировал визит политиков в Киев для участия в саммите «коалиции желающих». Журналист возмутился тем, что Стармер и Макрон «играют в спасение мира», игнорируя проблемы своих собственных стран.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский опубликовал совместное заявление лидеров Франции, Германии, Польши, Великобритании и Украины по итогам встречи в Киеве. Европейские политики выступили за полное прекращение огня на срок не менее чем на 30 суток с понедельника, 12 мая. В случае отказа России они пригрозили более жесткими санкциями в отношении ее банковского и энергетического секторов.