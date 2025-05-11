Россиянам дали совет по обмену валюты для поездок за границу

Экономист Беляев: Сегодня выгоднее покупать валюту для поездок за границу в РФ

С сегодняшними котировками рубля выгоднее покупать валюту для поездок за границу в России, рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Такой совет путешественникам экономист дал в разговоре с «Лентой.ру».

«Каждый раз надо смотреть, это все очень ситуативно. Сейчас, конечно, когда у рубля котировки высокие, выгоднее менять в нашей стране. Но это все очень подвижно», — рассказал Беляев.

Также экономист отметил, что необходимо заранее проверить, какую валюту принимают в стране прибытия.

«Раньше было просто: можно было доллары купить и голову себе ничем другим не забивать, а сейчас надо смотреть, может быть, надо покупать местную валюту. Но не факт, что вы там сможете ее купить за рубли», — заключил он.

Ранее экономист, член экспертного совета при комитете Государственной Думы по финансовому рынку Станислав Паулаускас предупредил, что рост спроса на валюту в мае из-за подготовки к отпускному сезону может привести к умеренному ослаблению рубля. Эксперт рассказал, что курс рубля в апреле укрепился против доллара и юаня на фоне улучшения торгового баланса, но ослаб против евро.