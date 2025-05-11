Пчелы изжалили 30 участников религиозной церемонии около храма

The Thaiger: В Таиланде рой пчел изжалил 30 участников религиозной церемонии

В Таиланде религиозную церемонию около храма в провинции Накхонратчасима сорвал рой пчел. Об этом сообщает The Thaiger.

Инцидент произошел 3 мая на территории буддийского храма в районе Пакчонг. Около часа дня там проходила торжественная церемония посвящения новых монахов, на которую собрались многие местные жители.

По время праздника воздушный шарик, который несла маленькая девочка, задел улей, закрепленный на карнизе храма. Потревоженные насекомые роем вылетели наружу и атаковали участников церемонии. Всего пчелы изжалили более 30 человек. Четверо пострадавших получили серьезные травмы и были доставлены в больницу.

В частности, мужчину по имени Саннгат Тонгсанг ужалили более 100 раз, после чего он начал задыхаться. Его спасли врачи отделения интенсивной терапии местной больницы.

Ранее в Таиланде два роя пчел устроили сражение на рынке и ужалили шесть человек. Больше всего пострадал 66-летний мужчина, который получил более 50 укусов.