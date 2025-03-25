Шесть человек пострадали в сражении роев пчел

В Таиланде шесть человек пострадали в схватке двух роев пчел у храма

В Таиланде два роя пчел устроили сражение на рынке и покусали шесть человек. Об этом пишет The Thaiger.

Инцидент произошел на храмовом рынке в провинции Убонратчатхани 20 марта. Торговец привез на продажу улей диких пчел. Когда он открыл коробку с ульем, пчелы, жившие при храме, вылетели на рыночную площадь и атаковали чужаков. В процессе схватки пчелы принялись жалить торговцев и посетителей.

В результате происшествия пострадали шесть пожилых продавцов. Больше всех досталось 66-летнему мужчине, которого насекомые ужалили более 50 раз. Как рассказали торговцы, подобное происшествие случилось впервые за 10-летнюю историю рынка.

Ранее в Таиланде рыбак попал в больницу в тяжелом состоянии после нападения роя ос. Мужчина случайно задел улей рядом с водоемом.