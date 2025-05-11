Полицейские задержали подозреваемого в похищении россиянина группой лиц

В Ингушетии задержали подозреваемого в похищении мужчины группой лиц

В Ингушетии полицейские задержали подозреваемого в похищении мужчины группой лиц. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ («Похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и с применением оружия»).

По данным следствия, 10 мая группа неустановленных лиц в количестве не менее шести человек с применением оружия похитила 28-летнего местного жителя возле продуктового магазина на улице Орджоникидзе в поселке Яндаре. После преступления они скрылись.

Следователи провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и получили доказательства причастности к похищению одного из участников. Сотрудники правоохранительных органов задержали его и доставили в следственный отдел. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Также установлено местонахождение пострадавшего, он доставлен в больницу Назрани с различными травмами.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего, а также соучастников преступления.

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