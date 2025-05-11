Путин рассказал лидеру Монголии об атомной энергетике Франции

Путин рассказал лидеру Монголии Хурэлсуху об атомной энергетике Франции

Президент России Владимир Путин рассказал монгольскому лидеру Ухнаагийну Хурэлсухому об атомной энергетике Франции. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, передает РИА Новости.

По его словам, российский лидер сделал акцент на том, что у Франции в отличие от России нет предложений по строительству АЭС малой мощности для других стран. Он добавил, что президенты 15-20 минут обсуждали тему развития атомной энергетики в мире. Лихачев рассказал, что Путин «прочитал очень содержательную лекцию об атомной энергетике Франции с точным указанием и объемов электроэнергии, которую французы вырабатывают, и тех типов моделей электростанций, которые они сейчас строят».

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал, что допускает возможность визита в Россию в мае 2025 года. Он напомнил, что не так давно уже находился в Москве с визитом, и добавил, что намерен вернуться в столицу России.

До этого Россия отказалась проводить ротацию экспертов МАГАТЭ через Украину. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов напомнил, что российская сторона предупреждала, что придется использовать альтернативный маршрут, но учла пожелания секретариата агентства, дала еще один шанс Украине и согласились на ротацию 12 февраля.