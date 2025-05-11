Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:52, 11 мая 2025Бывший СССР

Путин рассказал лидеру Монголии об атомной энергетике Франции

Путин рассказал лидеру Монголии Хурэлсуху об атомной энергетике Франции
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Manon Cruz / Reuters

Президент России Владимир Путин рассказал монгольскому лидеру Ухнаагийну Хурэлсухому об атомной энергетике Франции. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, передает РИА Новости.

По его словам, российский лидер сделал акцент на том, что у Франции в отличие от России нет предложений по строительству АЭС малой мощности для других стран. Он добавил, что президенты 15-20 минут обсуждали тему развития атомной энергетики в мире. Лихачев рассказал, что Путин «прочитал очень содержательную лекцию об атомной энергетике Франции с точным указанием и объемов электроэнергии, которую французы вырабатывают, и тех типов моделей электростанций, которые они сейчас строят».

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал, что допускает возможность визита в Россию в мае 2025 года. Он напомнил, что не так давно уже находился в Москве с визитом, и добавил, что намерен вернуться в столицу России.

До этого Россия отказалась проводить ротацию экспертов МАГАТЭ через Украину. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов напомнил, что российская сторона предупреждала, что придется использовать альтернативный маршрут, но учла пожелания секретариата агентства, дала еще один шанс Украине и согласились на ротацию 12 февраля.

Наша Победа!
Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    Последние новости

    «Забыли убрать причиндалы». Макрона и Мерца заподозрили в употреблении наркотиков. Что они попытались скрыть от камер?

    В России раскрыли содержимое «секретного пакетика» Макрона

    На Украине заявили о максимально неудачной контратаке ВСУ на Дзержинск

    Предложение о переговорах в Стамбуле назвали элегантным ходом Москвы

    Следователи проверят выдачу гражданства родителям осквернивших георгиевскую ленту детей

    Раскрыт скрытый смысл требования Зеленского заключить перемирие без переговоров

    Путин рассказал лидеру Монголии об атомной энергетике Франции

    Предложение Путина о переговорах назвали блестящим шагом

    Во Франции объяснили поведение Макрона ночью в Киеве

    Загитова ошиблась в поздравлении с Днем Победы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости