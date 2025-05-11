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00:39, 11 мая 2025Россия

Путин завершил серию международных переговоров

Помощник Ушаков: Путин завершил четырехдневную серию международных встреч
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Reuters

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин завершил четырехдневную серию встреч с главами иностранных государств, которые приехали в Москву на День Победы. Его слова приводит ТАСС.

Ушаков подтвердил, что все встречи Путина с иностранными политиками окончены.« Да завершились, все [встречи] завершились», — ответил он на соответствующий вопрос.

В частности, только накануне Путин провел семь встреч. К переговорам с руководителями Вьетнама, Зимбабве, Палестины, Буркина-Фасо, Абхазии, Южной Осетии добавилась беседа с командующим Ливийской национальной армией.

Ранее в Кремле масштаб переговоров в День Победы сопоставили с саммитами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Он уточнил, что саммит — это встречи в верхах, а сейчас встречи в верхах и проходили на высшем уровне.

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