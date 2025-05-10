Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:12, 10 мая 2025Россия

В Кремле масштаб переговоров в День Победы сопоставили с саммитами

Песков сопоставил масштаб переговоров на полях празднования Победы с саммитами
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / Фотохост-агентство РИА Новости

Масштаб переговоров зарубежных лидеров на полях празднования 80-летия Победы можно сопоставить с переговорами на крупных саммитах. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Саммит — это встречи в верхах, ну сейчас встречи в верхах и происходят на высшем уровне», — сказал он.

Представитель Кремля также отметил, что европейских лидеров нервирует международная консолидация вокруг Дня Победы и событий, происходивших в день праздника в Москве.

Ранее Песков заявил, что Киев не готов к немедленному началу переговоров для урегулирования конфликта на Украине. По его словам, для достижения прекращения огня важно, чтобы Запад прекратил поставки оружия на Украину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина сделала заявление о перемирии

    ООН проверит данные о задержаниях на праздновании 9 мая в Киеве

    Москвичи массово бросились скупать препараты от аллергии

    Бывший режиссер программы «Время» умерла на 100-м году жизни

    В Кремле масштаб переговоров в День Победы сопоставили с саммитами

    На Украине подтвердили отстранение руководства Нацгвардии

    США, Европа и Украина создали план по урегулированию конфликта из 22 пунктов

    Мерца призвали не прятаться как Шольц и передать Украине Taurus

    Бисмарк описал празднование Дня Победы в Москве фразой «Россия вовсе не изолирована»

    Ученые заявили о риске затопления крупнейших городов США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости