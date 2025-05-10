В Кремле масштаб переговоров в День Победы сопоставили с саммитами

Песков сопоставил масштаб переговоров на полях празднования Победы с саммитами

Масштаб переговоров зарубежных лидеров на полях празднования 80-летия Победы можно сопоставить с переговорами на крупных саммитах. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Саммит — это встречи в верхах, ну сейчас встречи в верхах и происходят на высшем уровне», — сказал он.

Представитель Кремля также отметил, что европейских лидеров нервирует международная консолидация вокруг Дня Победы и событий, происходивших в день праздника в Москве.

Ранее Песков заявил, что Киев не готов к немедленному началу переговоров для урегулирования конфликта на Украине. По его словам, для достижения прекращения огня важно, чтобы Запад прекратил поставки оружия на Украину.

