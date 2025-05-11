Спецпредставитель Трампа выбрал сторону в споре о переговорах России и Украины

Келлог: Переговорам России и Украины должно предшествовать прекращение огня

Для начала прямых переговоров между Россией и Украиной необходимо сначала прийти к прекращению огня. Об этом у себя в соцсети Х написал спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог.

«Трамп много раз говорил о необходимости положить конец убийствам. Сначала безусловное 30-дневное прекращение огня, а во время него — переход к мирным переговорам. Не наоборот», — сделал акцент американский представитель.

Ранее американский лидер Дональд Трамп положительно оценил предложение лидера России Владимира Путина возобновить переговоры с украинской стороной. Комментируя заявление российского коллеги, глава Белого дома отметил, что предстоящая неделя будет богатой на решающие события.