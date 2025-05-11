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12:42, 11 мая 2025Мир

В европейской стране отреагировали на предложение России о переговорах с Украиной

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Идея России о переговорах является уступкой Киеву
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
Карин Кнайсль

Карин Кнайсль. Фото: Максим Блинов / Фотохост-агентство РИА Новости / РИА Новости

В Австрии считают, что идея России вести политические переговоры с руководством Украины уже является уступкой от Москвы Киеву. Так отреагировала на предложение урегулирования конфликта руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД европейской страны Карин Кнайсль в своем Telegram-канале.

«Это уступка — вести переговоры с нынешним политическим руководством Украины, чей мандат истек некоторое время назад. И они сами никогда не хотели разговаривать с российским руководством», — заявила Кнайсль.

Экс-глава МИД Австрии отметила, что ни масштабные санкции, ни спонсируемый НАТО флот не смогли победить Россию и уничтожить экономику страны. Кнайсль убеждена, что есть лишь один вид дипломатии — прямой диалог вопреки всему, который как раз и предлагает российская сторона. «Мои мысли — с теми, кто сейчас приступает к военной и дипломатической работе», — заключила Кнайсль.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил ультиматумом на предложение российского лидера Владимира Путина о прямых переговорах. Он согласен к диалогу с условием, что Москва полностью прекратит огонь с 12 мая.

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