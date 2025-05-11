В молдавском учебнике по истории написали о войне Кишинева с Москвой из-за Приднестровья

В новом молдавском учебнике заметили упоминание войны Кишинева с Москвой

В новом молдавском учебнике заметили утверждение, что Кишинев воевал с Москвой из-за Приднестровья. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, новый учебник по истории для старших классов в Молдавии, рассказывая о конфликте в Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), называет сторонами конфликта Кишинев и Москву.

Авторы учебника посвятили раздел событиям, связанным с конфликтами внутри страны в начале 90-х годов. По их мнению, ситуация в Приднестровье якобы была направлена на сохранение территориальной целостности и независимости Молдовы, а Россия якобы занималась продолжением ее империалистических и геостратегических интересов.

Как напомнило агентство, в Приднестровье больше половины жителей составляют русские и украинцы. Они добивались выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что она присоединится к Румынии. После неудачной попытки в 1992 году молдавских властей решить проблему силовым способом, Приднестровье стало неподконтрольной Кишиневу территорией.

Ранее сообщалось, что в молдавском учебнике по истории обнаружилось отрицание молдаван как нации.