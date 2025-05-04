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08:40, 4 мая 2025Мир

В молдавском учебнике по истории обнаружилось отрицание молдаван как нации

В учебнике по истории нашлось отрицание нации молдаван и признание их румынами
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

В молдавском учебнике по истории для старших классов обнаружилось утверждение, будто молдаван как нации не существует. По версии этого учебника, эта нация отрицается, поскольку все граждане якобы на самом деле являются румынами, передает корреспондент РИА Новости.

Авторы пособия заявляют, что Молдавия — это исконная территория румынских народов, а молдавской национальности в праве на существование отказывают. Так, в главе, объясняющей необходимость присоединения Молдавии к Румынии в 1918 году, приводится мнение члена Национальной молдавской партии Теофила Ионку о том, что «молдавской нации не существует», а названия «Молдова» и «молдаване» имеют исключительно территориальное происхождение.

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