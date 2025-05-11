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11:38, 11 мая 2025Бывший СССР

В Офисе Зеленского отреагировали на предложение Путина начать мирные переговоры

Ермак: Переговоры будут только после согласия РФ на 30-дневное прекращение огня
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев согласится на прямые переговоры с Москвой только после согласия президента России Владимира Путина на 30-дневное прекращение огня. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сначала прекращение огня на 30 дней, затем все остальное. Россия не должна маскировать под словесные конструкции желание продолжать войну», — сделал акцент украинский политик.

Он добавил, что данный шаг покажет, что Россия действительно готова к завершению боевых действий и хочет мира.

Ранее украинский глава Владимир Зеленский согласился на переговоры с Россией, но при особом условии. Он потребовал, чтобы Москва согласилась на перемирие с 12 мая.

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