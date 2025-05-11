Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:12, 11 мая 2025Интернет и СМИ

В США заявили о важной роли СССР в высадке союзников в Нормандии

Риттер: СССР сыграл важную роль в высадке союзников в Нормандии
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Sait Serkan Gurbuz / Reuters

Без операций СССР на Восточном фронте высадка союзников в Нормандии могла провалиться, заявил бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер на платформе Substack.

Он отметил, что если бы не Днепровско-Карпатская операция и операция «Багратион», то странам «оси» не пришлось бы перебросить резервы на Восточной фронт. «Перевес американских и британских войск в Нормандии был невелик и был бы еще меньше, если бы Советы не осуществили две операции», — подчеркнул Риттер.

Ранее ветеран из США Фрэнк Кон назвал ошибкой превозношение вклада лишь одной страны в победу во Второй мировой войне. Так он прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа, который объявил 8 мая в США Днем победы.

Кон отметил, что именно потери Адольфа Гитлера на Восточном фронте сделали возможной высадку союзных войск в Нормандии. После этого обе армии извлекли выгоду из сражений, резюмировал ветеран.

Наша Победа!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США, Европа и Украина составили список условий для окончания конфликта. Документ представят Путину

    Макрон оценил предложение Путина о прямых переговорах с Украиной

    Военкор сообщил о пропавшей без вести в районе границы с Россией группе ВСУ

    В России увидели в словах главы МИД Украины доказательства причастности союзников к огню

    В США заявили о важной роли СССР в высадке союзников в Нормандии

    Медведева рассказала об отдыхе в Италии

    Европейский политик уволился сразу после назначения из-за фото с сайта знакомств

    В США рассказали о блестящем маневре Путина

    Трамп прокомментировал предложение Путина возобновить переговоры с Украиной 15 мая

    Россиянам дали совет по обмену валюты для поездок за границу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости