В США заявили о важной роли СССР в высадке союзников в Нормандии

Риттер: СССР сыграл важную роль в высадке союзников в Нормандии

Без операций СССР на Восточном фронте высадка союзников в Нормандии могла провалиться, заявил бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер на платформе Substack.

Он отметил, что если бы не Днепровско-Карпатская операция и операция «Багратион», то странам «оси» не пришлось бы перебросить резервы на Восточной фронт. «Перевес американских и британских войск в Нормандии был невелик и был бы еще меньше, если бы Советы не осуществили две операции», — подчеркнул Риттер.

Ранее ветеран из США Фрэнк Кон назвал ошибкой превозношение вклада лишь одной страны в победу во Второй мировой войне. Так он прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа, который объявил 8 мая в США Днем победы.

Кон отметил, что именно потери Адольфа Гитлера на Восточном фронте сделали возможной высадку союзных войск в Нормандии. После этого обе армии извлекли выгоду из сражений, резюмировал ветеран.