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20:29, 3 мая 2025Мир

Ветеран из США назвал ошибкой признание вклада лишь одной страны в победу над нацизмом

Ветеран из США осудил превозношение роли одной страны в победе над нацизмом
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Sait Serkan Gurbuz / Reuters

Ветеран из США Фрэнк Кон назвал ошибкой превозношение вклада лишь одной страны в победу во Второй мировой войне. Так он прокомментировал для РИА Новости высказывание президента США Дональда Трампа.

В пятницу, 2 мая, Трамп объявил 8 мая в США Днем победы. Он также заявил, что Соединенные Штаты сделали для победы над нацизмом намного больше союзников. Кроме того, он сказал, что именно Америка выиграла и Первую, и Вторую мировые войны. 99-летний Кон осудил подход президента к этому вопросу.

«Безусловно, большая ошибка — признавать роль только одной страны. И когда речь идет о страданиях, русские пролили гораздо больше крови. Нас, американцев, защищал океан», — сказал ветеран. Кон подчеркнул, что советская и американская армии добились успеха благодаря совместным усилиям. Без помощи союзников обеим сторонам пришлось бы куда тяжелее.

Кон отметил, что именно потери Гитлера на Восточном фронте сделали возможной высадку союзных войск в Нормандии. После этого обе армии извлекли выгоду из сражений, резюмировал ветеран.

Полковник в отставке Кон принимал участие в исторической встрече советских и американских войск на реке Эльба в Германии 25 апреля 1945 года.

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Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова процитировала 32-го президента США Франклина Рузвельта в ответ на слова действующего американского лидера Дональда Трампа о решающем вкладе Соединенных Штатов в победу над нацизмом. «Русские войска уничтожили — и продолжают уничтожать — больше живой силы, самолетов, танков и пушек нашего общего неприятеля, чем все остальные Объединенные Нации вместе взятые», — привела она отрывок из радиобращений Рузвельта.

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