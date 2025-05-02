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18:17, 2 мая 2025Мир

Захарова ответила на заявление Трампа о наибольшем вкладе США в победу над нацизмом

Захарова процитировала Рузвельта в ответ на слова Трампа о победе над нацизмом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова процитировала 32-го президента США Франклина Рузвельта в ответ на слова действующего американского лидера Дональда Трампа о решающем вкладе Соединенных Штатов в победу над нацизмом. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

«Русские войска уничтожили — и продолжают уничтожать — больше живой силы, самолетов, танков и пушек нашего общего неприятеля, чем все остальные Объединенные Нации вместе взятые», — привела она отрывок из радиобращений Рузвельта «Беседы у камина» от 28 апреля 1942 года.

Ранее Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social прокомментировал итоги Первой и Второй мировых войн. По его словам, вклад США в победу во Второй мировой войне был наибольшим.

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