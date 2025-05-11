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14:54, 11 мая 2025Мир

Захарова высмеяла забывших убрать подозрительный пакетик и ложечку Макрона и Мерца

Захарова высмеяла забывших убрать пакетик и ложечку со стола Макрона и Мерца
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Официальный представитель МИД Мария Захарова обратила внимание на видеозапись, на которой запечатлены сидящие за столом канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон. В своем Telegram-канале она высмеяла их поведение фразой «забыли убрать причиндалы (пакетик и ложечку) до прихода журналистов».

Ранее в сети обратили внимание на странное поведение Макрона. При виде камер и репортеров он быстро убрал со стола подозрительный пакетик с белым веществом (возможно, что это была скомканная бумажка). А Мерц схватился за «маленькую лопатку».

Захарова указала, что «судьбу Европы решают во всех смыслах зависимые временщики». Он отметила, что поведение зарубежных лидеров в купе напомнило ей анекдот.

«Невероятные кадры. Как будто сам Всевышний приоткрывает миру завесу этого смрадного шабаша, чтобы "имеющие глаза да увидели"», — высказалась дипломат. Она вспомнила, что в 2022 году один посол рассказал ей, что многие главы западных государств употребляют наркотики.

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