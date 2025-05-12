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09:24, 12 мая 2025Из жизни

44-летняя женщина решила забеременеть от 26-летнего друга ее старших сыновей

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Кадр: @josueandtanyaofficial / TikTok

Жительница США по имени Таня вышла замуж за друга старших сыновей и решила завести с ним детей. Особенности отношений с 26-летним мужчиной она раскрыла в интервью Love Don’t Judge.

44-летняя Таня рассказала, что познакомилась с Хосе, когда тому было 19 лет. Он был очень громким и раздражал ее. Молодой человек же признался, что его первая мысль о Тане была: «А она горяча». Они начали общаться и через два года вступили в отношения. По словам Хосе, до Тани он встречался лишь с ровесницами, но этот опыт был негативным.

В 2022 году Хосе и Таня поженились, а недавно мужчина заявил, что хочет от нее двух детей. Таня призналась, что уже проконсультировалась с врачом. Она планирует забеременеть с помощью ЭКО. Сейчас у нее четверо детей: старшему 22 года, а младшему — пять лет.

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По словам супругов, они постоянно сталкиваются с осуждением окружающих. В интернете Хосе пытаются навязать мысль, что он воспринимает Таню как мать, но он не согласен с такой трактовкой их отношений. «Я хорошо общаюсь с мамой. Я просто влюблен», — объяснил он. Таня отметила, что, хоть порой и видит в Хосе подростка, она не пытается заменить ему мать. Она уверена, что инфантильность свойственна всем мужчинам независимо от их возраста.

«Когда мы сошлись, ему был 21 год, а мне — 38, в 21 год уже можно пить алкоголь, играть в азартные игры и воевать за свою страну, почему тогда нельзя любить того, кого хочешь?» — отметила Таня.

Ранее сообщалось, что 28-летняя Келси Хоупфул уже шесть лет состоит в отношениях с 76-летним Гаем Бонджованни и не жалеет о своем выборе. По ее словам, у их отношений есть только один недостаток: Бонджованни, вероятно, скоро не станет, и она не сможет его забыть.

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