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09:17, 6 мая 2025Из жизни

28-летняя девушка назвала один недостаток отношений с 76-летним мужчиной

Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: @kelseyhopeful

28-летняя Келси Хоупфул уже шесть лет состоит в отношениях с 76-летним Гаем Бонджованни и не жалеет о своем выборе. Об особенностях их романа пишет Metro.

Как рассказывает Хоупфул, она познакомилась с пожилым мужчиной на занятиях по йоге. Бонджованни стал ходить на них, чтобы пережить потерю жены. Вскоре девушка и мужчина начали дружить и через два года вступили в официальные отношения.

По словам Хоупфул, в том, что бойфренд старше ее на 48 лет, есть только один недостаток. Девушка переживает, что Бонджованни скоро не станет, и она не сможет его забыть. Хоупфул призналась, что раньше часто плакала в одиночестве, понимая, что возлюбленному «осталось меньше лет, чем ей».

Девушка долгое время боялась рассказать о Бонджованни друзьям и семье, а особенно бабушке. Хоупфул объяснила, что ее бабушка тоже состояла в отношениях с мужчиной старше. Его рано не стало, и она 26 лет оплакивала его потерю. Девушка добавила, что боится оказаться в такой же ситуации.

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Весной 2020 года девушка все-таки решилась рассказать о Бонджованни близким. К ее удивлению, все они отнеслись к ее выбору положительно. По ее словам, ей никогда не бывает скучно с бойфрендом: вместе они посещают спектакли, ходят в походы и много путешествуют.

Хоупфул подчеркнула, что Бонджованни учит ее быть верной своему сердцу и не бояться быть самой собой. «Будучи старым и мудрым, он говорит, что нет смысла плакать о смерти, пока она не произойдет, и что нам нужно быть здесь сейчас и любить друг друга как можно сильнее», — процитировала бойфренда она.

Ранее сообщалось, что 25-летняя жительница Великобритании Абс рассказала о бойфренде старше ее на 27 лет. Она утверждает, что, несмотря на большую разницу в возрасте, у нее много общего с возлюбленным.

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