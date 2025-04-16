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08:00, 16 апреля 2025Из жизни

25-летняя женщина рассказала об отношениях с мужчиной на 27 лет старше

Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: @abs_mxo / TikTok

25-летняя жительница Великобритании Абс рассказала о бойфренде старше ее на 27 лет. Особенности их отношений она раскрыла в TikTok.

По словам Абс, она познакомилась с Джонни Митчеллом на вечеринке в городе Лидс. Она случайно пролила на него напиток, когда оба стояли у бара с друзьями. Они начали общаться, и мужчина позвал ее на свидание. Вскоре, как рассказывает Абс, у них завязались отношения, и они съехались.

Женщина утверждает, что, несмотря на большую разницу в возрасте, у нее много общего с 52-летним Джонни. По ее словам, они много смеются вместе. Родители Абс не переживают за ее отношения и хорошо ладят с Джонни.

Женщина призналась, что ее часто обвиняют в том, что она начала роман с Джонни ради денег. «То, что вы находитесь в отношениях с разницей в возрасте, не означает, что он платит за все», — отметила она. По ее словам, периодически они с Джонни делят счета, или она сама покупает ему что-то.

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Джонни Митчелл известен тем, что снимался в документальном сериале Educating в качестве директора школы Thornhill Community Academy. Раньше он жил с женой и тремя дочерьми. Из-за большой разницы в возрасте многие фанаты Джонни стали утверждать, что Абс была его ученицей. Они считают, что пара сошлась в школьные годы женщины, а история о встрече в баре — выдумка. Абс опровергла эти слухи и заявила, что училась в школе в Ноттингеме.

Ранее сообщалось, что 31-летняя Кэрри и 64-летний Рэнди состоят в отношениях уже пять лет и, по их словам, не замечают разницы в возрасте. Кэрри призналась, что начала отношения с мужчиной ради денег, а потом по-настоящему влюбилась в него.

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