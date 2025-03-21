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09:04, 21 марта 2025Из жизни

Женщина начала отношения с мужчиной старше нее на 33 года ради денег и влюбилась

Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: Love Don't Judge / YouTube

31-летняя Кэрри и 64-летний Рэнди состоят в отношениях уже пять лет и, по их словам, не замечают разницы в возрасте. Об этом они рассказали YouTube-каналу Love Don’t Judge.

Пара познакомилась в «Тиндере». Кэрри призналась, что начала общаться с Рэнди ради денег. В то время у нее были трудности с финансами, и она, по собственном признанию, рассчитывала «выдоить его». Однако со временем женщина поняла, что влюбилась в мужчину. По ее словам, Рэнди — смешной и сексуальный. Ей нравится, что он готов идти с ней на любые авантюры, несмотря на возраст.

Мужчина отметил в Рэнди доброту, красоту и честность. Он признался, что воспринимает отношения с Кэрри как приключение. Мужчине нравится, как другие люди смотрят на нее.

Как рассказывает Кэрри, Рэнди разбаловал ее. Недавно он сделал ей предложение и подарил кольцо. Это его самая дорогая покупка для возлюбленной. Пара хочет провести свадьбу в Африке и планирует составить брачный договор. Кэрри призналась, что не против такого документа, поскольку уже вписана в завещание жениха.

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Женщина отметила, что ее выбор часто вызывает осуждение у посторонних. Нередко ее обвиняют в меркантильности. Рэнди же, наоборот, видит у других преимущественно одобрительную реакцию. «Мне показывают пальцы вверх», — объяснил он.

Подруга Кэрри рассказала, что сначала скептически относилась к ее отношениям, но теперь одобряет их. По словам женщины, Рэнди отлично справляется с «диким» нравом Кэрри.

Ранее женщина из Сан-Диего, США, рассказала, что состоит в отношениях с мужчиной старше нее на 22 года уже шесть лет. Среди преимуществ большой разницы в возрасте она назвала надежность партнера.

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