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10:48, 18 декабря 2024Из жизни

Женщина назвала преимущества отношений с мужчиной старше нее на 22 года

Женщина из США рассказала об отношениях с мужчиной старше нее на 22 года
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: brookemcnelis / TikTok

Женщина из Сан-Диего, США, рассказала, что состоит в отношениях с мужчиной старше нее на 22 года уже шесть лет. Об особенностях их романа пишет The Sun.

33-летняя Брук рассказала, что познакомилась с будущим возлюбленным Пэтом, когда училась в университете, — он оказался дядей ее соседки по квартире. Они влюбились друг в друга и обручились. Среди преимуществ большой разницы в возрасте Брук назвала надежность партнера. В своем TikTok-аккаунте она призналась, что Пэт так о ней заботится, что она может практически ничего не делать. Например, мужчина заправляет за нее кровать и помогает с упаковкой подарков.

Брук призналась, что сначала семья с сомнением отнеслась к ее выбору, но потом приняла его. И мать, и отчим, и сестра-близнец женщины отлично ладят с ее избранником.

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Однако семья Пэта оказалась менее дружелюбна. Его дочь, которой уже 18 лет, очень медленно привыкала к Брук. Также женщине пришлось столкнуться с гневом бывшей жены Пэта. По словам Брук, она злится, потому что завидует ее молодости.

Ранее 34-летняя женщина заявила, что если она расстанется со своим 77-летним женихом, то не будет заводить отношения с другими мужчинами. Она назвала его идеальным и незаменимым.

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