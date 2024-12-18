Женщина назвала преимущества отношений с мужчиной старше нее на 22 года

Женщина из США рассказала об отношениях с мужчиной старше нее на 22 года

Женщина из Сан-Диего, США, рассказала, что состоит в отношениях с мужчиной старше нее на 22 года уже шесть лет. Об особенностях их романа пишет The Sun.

33-летняя Брук рассказала, что познакомилась с будущим возлюбленным Пэтом, когда училась в университете, — он оказался дядей ее соседки по квартире. Они влюбились друг в друга и обручились. Среди преимуществ большой разницы в возрасте Брук назвала надежность партнера. В своем TikTok-аккаунте она призналась, что Пэт так о ней заботится, что она может практически ничего не делать. Например, мужчина заправляет за нее кровать и помогает с упаковкой подарков.

Брук призналась, что сначала семья с сомнением отнеслась к ее выбору, но потом приняла его. И мать, и отчим, и сестра-близнец женщины отлично ладят с ее избранником.

Однако семья Пэта оказалась менее дружелюбна. Его дочь, которой уже 18 лет, очень медленно привыкала к Брук. Также женщине пришлось столкнуться с гневом бывшей жены Пэта. По словам Брук, она злится, потому что завидует ее молодости.

Ранее 34-летняя женщина заявила, что если она расстанется со своим 77-летним женихом, то не будет заводить отношения с другими мужчинами. Она назвала его идеальным и незаменимым.

