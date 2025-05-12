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21:46, 12 мая 2025Ценности

61-летний Сергей Зверев показал фото в трусах

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @zverevsuperstar

Российский парикмахер-стилист и шоумен Сергей Зверев опубликовал откровенные фото. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей миллион подписчиков.

61-летний артист показал кадры, где лежит на кровати в белых и розовых трусах с надписью «Люблю блондинок». Также он надел массивную золотистую цепочку и рубашку в голубую полоску, которую распахнул, продемонстрировав обнаженный торс.

В свою очередь, в подписи стилист пожаловался на шум от ремонта в соседних квартирах. «Долбежка достала», — отметил он.

В феврале Сергей Зверев показал фото времен службы в армии.

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