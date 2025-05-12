Актера из «Беспринципных» и «Слепой» избили в центре Москвы

Shot: Российского актера Алдонина избили у бара в центре Москвы

Российского актера Руслана Алдонина, который играл в сериалах «Беспринципные» и «Слепая», избили у бара в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, инцидент произошел в ночь с 8 на 9 мая — артист отдыхал в столичном баре «На кранах». Около входа в заведение у него возник конфликт с тремя молодыми людьми, пишет источник, после чего началась драка. «Актеру в какой-то момент даже пришлось убегать от своих обидчиков. В результате подвыпившая компания избила Алдонина, а также украла у него сумку с документами», — говорится в сообщении.

По словам артиста, он на некоторое время потерял сознание и не помнит всех событий вечера. В больнице врачи диагностировали у него сильные ушибы и ссадины. Алдонин отметил, что был пьян и «мог сказать что-то лишнее». Он добавил, что все участники драки были установлены с помощью видео с камер наблюдения.

Ранее были раскрыты детали инцидента с избиением актрисы Аллы Казаковой коллегой после спектакля в московском «Электротеатре Станиславский».