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11:34, 25 марта 2025Культура

Раскрыты детали инцидента с избиением актрисы из «Интернов»

MK.RU: Актриса Алла Казакова решила выйти из спектакля после избиения коллегой
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Раскрыты детали инцидента с избиением актрисы Аллы Казаковой коллегой после спектакля в московском «Электротеатре Станиславский». Об этом пишет MK.RU.

По данным источника, Казакова решила выйти из спектакля «Пик Ник, или Сказки Старого Ворона» после случившегося. Отмечается, что между женой режиссера Бориса Юхананова Марией Беляевой и пострадавшей и раньше происходили конфликты.

Родственники Казаковой заявили, что актриса и все ее знакомые были в шоке от случившегося. «И мы присутствовали на спектакле и после него. Потом узнали, что там якобы кто-то кому-то не давал играть. Но весь этот бред!» — сказали близкие артистки.

Собеседники издания отметили, что Казакова, снимавшаяся в сериалах «Интерны» и «Иное», не хочет «выносить скандал на общее обозрение». «Но мы очень хотим, чтобы свои 10 или 20 капель позора эта напавшая женщина получила, потому что это совершенно неприемлемо», — добавили они.

Ранее сообщалось, что Аллу Казакову избила коллега по сцене. Инцидент произошел 22 марта после премьеры постановки «Пик Ник, или Сказки Старого Ворона».

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