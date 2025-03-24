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15:29, 24 марта 2025Культура

Актрису из «Интернов» госпитализировали после избиения в театре

Mash: Актрису Аллу Казакову госпитализировали после избиения в театре
Ольга Коровина

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Коллега по сцене избила актрису Аллу Казакову после спектакля в московском «Электротеатре Станиславский». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, инцидент произошел 22 марта после премьеры постановки «Пик Ник, или Сказки Старого Ворона». Жена режиссера Бориса Юхананова Мария Беляева якобы обвинила актрису в непрофессионализме и заявила, что она мешает другим артистам на сцене. Сообщается, что конфликт закончился дракой.

После избиения Казакова, снимавшаяся в сериалах «Интерны» и «Иное», была доставлена в Боткинскую больницу. Медики диагностировали у нее ушиб носа и сотрясение мозга.

Ранее звезду бурлеска Лялю Бежецкую, которую приняли за стриптизершу и избили во время выступления в одном из баров Москвы, госпитализировали с ножевым ранением. Актриса получила резаную рану голени.

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