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13:33, 21 марта 2025Культура

Звезду бурлеска госпитализировали с ножевым ранением в Москве

РЕН ТВ: Звезду бурлеска Лялю Бежецкую госпитализировали с ножевым ранением
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Lyalya Bezhetskaya / YouTube

Звезду бурлеска Лялю Бежецкую, которую приняли за стриптизершу и избили во время выступления в одном из баров Москвы, госпитализировали с ножевым ранением. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram со ссылкой на источник.

Канал уточняет, что актриса пострадала от рук неизвестного и получила резаную рану голени. По факту случившегося организована проверка, уточняет источник.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о том, что 8 марта Бежецкая готовилась к очередному выходу на сцену, когда на нее напала гостья заведения за отказ станцевать стриптиз. Отмечалось, что женщина пыталась расцарапать актрисе лицо, а затем бойфренд напавшей толкнул звезду бурлеска в стеклянный шкаф, в результате чего в ее ногу попал осколок стекла.

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