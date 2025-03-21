Звезду бурлеска госпитализировали с ножевым ранением в Москве

РЕН ТВ: Звезду бурлеска Лялю Бежецкую госпитализировали с ножевым ранением

Звезду бурлеска Лялю Бежецкую, которую приняли за стриптизершу и избили во время выступления в одном из баров Москвы, госпитализировали с ножевым ранением. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram со ссылкой на источник.

Канал уточняет, что актриса пострадала от рук неизвестного и получила резаную рану голени. По факту случившегося организована проверка, уточняет источник.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о том, что 8 марта Бежецкая готовилась к очередному выходу на сцену, когда на нее напала гостья заведения за отказ станцевать стриптиз. Отмечалось, что женщина пыталась расцарапать актрисе лицо, а затем бойфренд напавшей толкнул звезду бурлеска в стеклянный шкаф, в результате чего в ее ногу попал осколок стекла.