Звезду бурлеска приняли за стриптизершу и избили в Москве

Mash: Звезду бурлеска Лялю Бежецкую приняли за стриптизершу и избили в Москве

Звезду бурлеска Лялю Бежецкую приняли за стриптизершу и избили во время выступления в одном из баров Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, инцидент произошел 8 марта. Артистка готовилась к очередному выходу на сцену, когда на нее напала гостья заведения за отказ станцевать стриптиз. Отмечается, что женщина пыталась расцарапать Бежецкой лицо, а затем бойфренд напавшей толкнул актрису в стеклянный шкаф, в результате чего в ее ногу попал осколок стекла.

Сообщается, что звезда бурлеска продолжила выступление, а после обратилась за помощью в больницу, где ей зашили рану.

Ранее стало известно, что участницу шоу «Голос» певицу Анастасию Бучковскую, известную под псевдонимом STAISSY, избили в Санкт-Петербурге.