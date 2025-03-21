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12:51, 21 марта 2025Культура

Звезду бурлеска приняли за стриптизершу и избили в Москве

Mash: Звезду бурлеска Лялю Бежецкую приняли за стриптизершу и избили в Москве
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал Mash

Звезду бурлеска Лялю Бежецкую приняли за стриптизершу и избили во время выступления в одном из баров Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, инцидент произошел 8 марта. Артистка готовилась к очередному выходу на сцену, когда на нее напала гостья заведения за отказ станцевать стриптиз. Отмечается, что женщина пыталась расцарапать Бежецкой лицо, а затем бойфренд напавшей толкнул актрису в стеклянный шкаф, в результате чего в ее ногу попал осколок стекла.

Сообщается, что звезда бурлеска продолжила выступление, а после обратилась за помощью в больницу, где ей зашили рану.

Ранее стало известно, что участницу шоу «Голос» певицу Анастасию Бучковскую, известную под псевдонимом STAISSY, избили в Санкт-Петербурге.

Вот это да!
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