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18:44, 26 февраля 2025Культура

Звезду шоу «Голос» избили в центре Санкт-Петербурга

Певицу и звезду телешоу Анастасию Бучковскую избили в собственной студии вокала
Андрей Шеньшаков

Кадр: Telegram-канал «Mash на Мойке»

Участницу шоу «Голос», певицу Анастасию Бучковскую, известную под псевдонимом STAISSY, избили в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в центре города, где у Бучковской собственная студия вокала. Сообщается, что туда зашел пьяный мужчина, который после просьбы покинуть помещение напал на девушку. По информации источника, артистка получила множественные ушибы, также у нее разбит нос. На опубликованном видео можно заметить, что мужчина наносит удары по лежащей певице в том числе и ногами.

Сама STAISSY рассказала журналистам, что сейчас находится дома и проходит восстановление от полученных травм. По ее словам, из-за физического и морального вреда ей даже пришлось отложить написание альбома. Нападавший также избил еще одну девушку — сотрудницу соседнего салона красоты.

В вокальном шоу «Голос» Бучковская выступала в команде певицы Zivert.

Ранее стало известно, что звезду шоу «Голос» потребовали признать иноагентом за «шакалий поступок».

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