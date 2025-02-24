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11:49, 24 февраля 2025Культура

Звезду шоу «Голос» потребовали признать иноагентом за «шакалий поступок»

Депутат Альшевских призвал признать узбекскую певицу Наргиз иноагентом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Депутат Госдумы Андрей Альшевских обратился в Министерство юстиции России и потребовал признать узбекскую певицу Наргиз Закирову иностранным агентом. Об этом парламентарий сообщил в Telegram.

Альшевских приложил к посту соответствующий документ. Он напомнил, что артистка прославилась благодаря шоу «Голос», и назвал Закирову «бесноватой русофобкой» и «пособницей неонацистского киевского режима». «Передавал в компетентные органы материалы о ее злодеяниях. Жду справедливой оценки... Шакалий поступок Наргиз, участие в сборе средств на нужды ВСУ, никогда не забудем и не простим», — написал депутат.

В августе Наргиз Закирова показала свою новую татуировку, на которой изображен украинский националист Степан Бандера. Позже участники общественного движения «Зов народа» потребовали возбудить уголовное дело против певицы.

Степан Бандера был лидером «Организации украинских националистов» (ОУН, признана в России экстремистской организацией и запрещена).

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