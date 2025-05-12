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12:43, 12 мая 2025Ценности

Анастасия Ивлеева в мини-шортах снялась на фоне трактора

Блогерша Анастасия Ивлеева в мини-шортах и топе снялась на фоне трактора
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @_agentgirl_

Российская блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева снялась в откровенном наряде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 17,4 миллиона подписчиков.

34-летняя инфлюэнсерша предстала перед камерой на фоне трактора в белом топе и мини-шортах с принтом. Также она надела желтый халат длины макси с цветочным узором, широкополую соломенную шляпу и коричневые сапоги в ковбойском стиле.

В то же время знаменитость запечатлели в черном топе с открытой спиной, белой юбке до колена, прозрачных гольфах и остроносых туфлях на каблуках. В данном образе она позировала на лужайке рядом с коровой.

В апреле Ивлеева показала откровенные фото из отпуска.

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