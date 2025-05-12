Боец ВСУ получил удар российским дроном по голове, встал и пошел в обратную сторону

Опубликовано видео с получившим российским дроном по голове бойцом ВСУ

В сети появилось видео с атакой российского оптоволоконного дрона «Князь Вандал Новгородский» на бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ролик опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель».

На кадрах видно, как мужчина с отличительными знаками украинских военных передвигается по разрушенному зданию, когда ему в голову прилетает беспилотник. От удара боец падает на землю, однако летательный аппарат не детонирует. Затем солдат встает на ноги и идет в обратную сторону.

Место и дату съемки автор поста не уточнил.

Ранее в Курской области боец группировки войск «Север» с позывным Апостол спас сослуживцев, отбив дрон ВСУ головой. В результате беспилотник отскочил на несколько метров и взорвался.