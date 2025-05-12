Индия представила первый гоночный автомобиль из мусора

Индия представила первый гоночный электрокар из электронного мусора

Индийские инженеры разработали первый в Азии гоночный автомобиль из мусора. Болид был создан в рамках кампании ко Дню Земли, передает портал 32CARS.RU.

Гоночный электрокар был изготовлен компанией Envision Energy совместно с организацией EARTHDAY.ORG и получил название Recover-E. Автосредство собрали из списанной электроники — выброшенных смартфонов, ноутбуков и планшетов. Подобных болидов в Азии не производили.

Первый в мире гоночный автомобиль из электронного мусора появился в английском Манчестере: в основе механизма лежал модифицированный привод от пляжного багги, в качестве других запчастей использовался айфон, электронные сигареты, радиоприемник 50-х годов, ценниковый пистолет, контроллеры Nintendo Wii, гарнитура Sony VR и электрическая мухобойка.

Ранее швейцарские ученые разработали способ обогатиться на переработке электронного мусора. С помощью молочной сыворотки из старой электроники они смогли произвести самородок весом 22 карата. Процесс переработки не требует дорогостоящего оборудования.