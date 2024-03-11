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16:49, 11 марта 2024Среда обитания

Сыр поможет превратить электронный мусор в золото

Отходы сыроделия помогли извлечь золото из электронного мусора

Фото: Alexander Maasch / Unsplash

Отходы сыроделия помогут превратить электронный мусор в золото. О находке швейцарских ученых пишет журнал Advanced Materials.

Самородок весом 22 карата из электронного мусора извлекли сотрудники Высшей технической школы Цюриха. Для этого ученые применили белковые нановолокна, полученные из молочной сыворотки.

Стоимость золота, переработанного из электронного мусора, в 50 раз превышает затраты на его получение и сырье. Процесс к тому же не требует дорогостоящего оборудования — это сублиматор и вытяжной шкаф. Технология позволит сделать переработку отходов прибыльной, уверены ученые.

Ранее российские специалисты обнаружили новый способ борьбы с засухой. Снизить затраты на химикаты и воду на 25 процентов поможет биоуголь. Обогащенный углеродом продукт улучшит микробную функциональность почвы и поспособствует росту растений. Сдержать проблему глобального потепления также надеются с помощью полиэтиленового топлива. Горючее научились изготавливать из переработанных пластиковых пакетов.

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      Виктория Клабукова
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