Сыр поможет превратить электронный мусор в золото

Отходы сыроделия помогли извлечь золото из электронного мусора

Отходы сыроделия помогут превратить электронный мусор в золото. О находке швейцарских ученых пишет журнал Advanced Materials.

Самородок весом 22 карата из электронного мусора извлекли сотрудники Высшей технической школы Цюриха. Для этого ученые применили белковые нановолокна, полученные из молочной сыворотки.

Стоимость золота, переработанного из электронного мусора, в 50 раз превышает затраты на его получение и сырье. Процесс к тому же не требует дорогостоящего оборудования — это сублиматор и вытяжной шкаф. Технология позволит сделать переработку отходов прибыльной, уверены ученые.

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