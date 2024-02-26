Среда обитания
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16:32, 26 февраля 2024Среда обитания

В России нашли новый способ борьбы с засухой

«Известия»: в России решили бороться с засухой с помощью биоугля

Фото: К.сало.85 / Wikimedia

Российские компании смогут снизить затраты на химикаты и воду на 25 процентов благодаря добавлению биоугля в почву. О том, что в России нашли новый способ борьбы с засухой, рассказал «Известиям» ведущий научный сотрудник Академии биологии и биотехнологии ЮФУ Вишну Даял Раджпут.

По словам ученого, внесение биоугля, толерантных микробов и микоризных грибов в почву улучшает ее микробную функциональность и способствует росту растений. «Ризобактерии и микоризные грибы, стимулирующие рост растений, продемонстрировали фитостимулирующее поведение, которое поддерживает рост растений даже в засушливых условиях. Применение биоугля активизировало все эти механизмы и обеспечило лучшую среду обитания для роста», — пояснил Раджпут.

В ЮФУ добавили, что использование биоугля уменьшает последствия изменения климата благодаря содержащимся в нем ризобактериям и микоризным грибам. Главное преимущество данной технологии заключается в том, что биоуголь использует биомассу так, что углерод удерживается и хранится.

Ранее сообщалось, что июнь и июль 2023 года оказались самыми жаркими в истории планеты. Глобальная температура в эти месяцы стала рекордно высокой.

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      Александра Качан
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