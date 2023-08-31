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15:30, 31 августа 2023Среда обитания

Стало известно о рекордно высокой температуре в мире

Вильфанд: в июне и июле 2023 года температура в мире была рекордно высокой

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В июне и июле 2023 года глобальная температура оказалась рекордно высокой. Об этом стало известно из заявления научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. Его слова передают РИА Новости.

«Планета пережила самые жаркие июнь и июль — глобальная температура июня и июля в 2023 году была рекордно высокой, и никогда еще за период инструментальных наблюдений таких температур не бывало», — отметил Вильфанд.

Синоптик уточнил, что в европейской части России температуры были умеренными, иногда они опускались ниже нормы. При этом на остальной части территории страны, особенно на Урале и в Сибири, показатели были высокими.

Ранее руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин заявил, что 1 сентября в Москве температура воздуха может повыситься до плюс 28 градусов Цельсия. Скорость ветра достигнет 2,9 метра в секунду, осадки при этом маловероятны.

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    Нина Ташевская
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