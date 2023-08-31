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10:45, 31 августа 2023Среда обитания

Москвичам предрекли жару 1 сентября

Синоптик Ганьшин: в Москве ожидается до плюс 28 градусов тепла 1 сентября

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

1 сентября в Москве температура воздуха может повыситься до плюс 28 градусов Цельсия. Жаркое начало осени в столице предрек руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин, пишут «Известия».

«Утром 1 сентября жителей Москвы ожидает облачная погода с прояснениями. Утром температура воздуха достигнет плюс 15 градусов, днем температура повысится до плюс 26-28 градусов», — рассказал синоптик. Ганьшин добавил, что скорость ветра достигнет 2,9 метра в секунду, осадки при этом маловероятны.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал, что 1 сентября в Москве будет прохладным — с температурой воздуха не выше 18-20 градусов Цельсия. Кроме того, синоптик ожидал дожди с вероятностью 60-70 процентов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также считает, что москвичам не стоит ждать скорого прихода бабьего лета. Метеоролог пояснил, что бабье лето, характеризующееся теплой и сухой погодой, как правило, приходит после длительного периода похолоданий, которые, в свою очередь, не ожидаются в Москве в ближайшие недели.

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    Нина Ташевская
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