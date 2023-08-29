Вероятность прихода бабьего лета в Москву оценили

Синоптик Вильфанд: бабье лето не придет в Москву в начале сентября

Москвичам не стоит ждать скорого прихода бабьего лета. Вероятность его наступления оценил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, чьи слова приводит News.ru.

Метеоролог пояснил, что бабье лето, характеризующееся теплой и сухой погодой, как правило, приходит после длительного периода похолоданий, которые, в свою очередь, не ожидаются в Москве в ближайшие недели. «По первоначальным расчетам, бабье лето прогнозируется, но в начале сентября его ждать не стоит, оно придет позже», — уточнил Вильфанд. Синоптик добавил, что в первые дни предстоящего месяца погода будет солнечной и без осадков, при этом температура составит 21-26 градусов Цельсия.

Ранее Вильфанд рассказал, что в Нижегородскую область, на Урал и в Забайкалье придут заморозки. Напротив, в Алтайском крае, Иркутской и Кемеровской области, а также в Красноярске и Хакасии в течение рабочей недели ожидается температура выше 30 градусов.