В ряде регионов России спрогнозировали заморозки в конце августа

Вильфанд: в Нижегородскую область, на Урал и в Забайкалье придут заморозки

Ночные заморозки в конце августа придут в несколько регионов России. Их спрогнозировал научрук Гидрометцентра Роман Вильфанд, его цитирует ТАСС.

«На юге уральского хребта будут дожди, местами сильные, ветер 18 метров в секунду, даже местами до 22 метров в секунду, также невысокая температура. На севере Волги в Нижегородской области до конца рабочей недели заморозки до минус 1 [градуса] по ночам. В Забайкалье тоже заморозки до минус 2 градусов», — сообщил метеоролог.

Он также спрогнозировал температуру выше 30 градусов в течение рабочей недели в Алтайском крае, Иркутской области, а также Кемеровской области, Красноярске и Хакасии. Такие показатели выше климатической нормы на 7-9 градусов, подчеркнул Вильфанд.

По его словам, на 2-3 градуса выше нормы температура будет в Крыму и на Кубани— там синоптики прогнозируют до 29-34 градусов. Температура воды на полуострове будет около 25 градусов, в Туапсе и Геленджике — 27 градусов.

Первые заморозки зафиксировали в нескольких регионах России 24 августа. Тогда столбики термометра ниже нуля градусов опустились в городе Шарья Костромской области и на территории Кировской области.

При этом, как отмечал в разговоре с «Лентой.ру» Вильфанд, в начале сентября в Москве и Подмосковье будет стоять очень теплая для этого периода погода.