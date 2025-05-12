Еще одна страна предложила себя в качестве посредника по Украине

Президент Бразилии Лула да Силва предложил себя в качестве посредника по Украине

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил российскому лидеру Владимиру Путину себя в качестве посредника на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает телеканал CNN Brazil.

Как утверждается, в ходе прошедших 9 мая в Кремле переговоров Лула да Силва обсудил с Путиным предложения, ранее подготовленные совместно Китаем и Бразилией, а также «предложил свою помощь в качестве посредника».

По словам спецпомощника президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморима, позиция бразильского руководства близка к той, которую заняла администрация президента США Дональда Трампа, и страна намерена содействовать скорейшему началу переговорного процесса.

О визите бразильского лидера в Россию для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, стало известно 7 мая.