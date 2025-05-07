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18:26, 7 мая 2025Мир

Президент Бразилии прилетел в Россию

Президент Бразилии Лула да Силва прилетел в Россию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Лула да Силва

Лула да Силва. Фото: Adriano Machado / Reuters

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прилетел в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

Самолет бразильского лидера приземлился в столичном аэропорту «Внуково-2». Политик прибыл в российскую столицу для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее стало известно, что да Силва отклонил предложение украинских властей посетить Киев перед визитом в Москву по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне. Дипломатические источники из Украины отметили, что поездка в российскую столицу на 9 Мая будет расценена Украиной как «враждебный акт со всеми негативными последствиями для двустороннего сотрудничества».

По информации газеты Metrópoles, украинское руководство отказалось от контактов с Бразилией после того, как Луис Инасиу Лула да Силва согласился посетить парад Победы в Москве.

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