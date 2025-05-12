Бывшего российского сенатора заочно арестовали по делу о мошенничестве

Суд заочно арестовал за мошенничество экс-сенатора от Удмуртии Хорошавцева

Тверской районный суд Москвы заочно арестовал бывшего президента «Башнефти» и экс-сенатора от Удмуртии Виктора Хорошавцева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу.

По данным агентства, его арест связан с делом о мошенничестве в особо крупном размере. Хорошавцева объявили в международный розыск.

Ранее в Бурятии был задержан министр транспорта и дорожного хозяйства региона Александр Гоге. Его подозревают в получении взяток в особо крупном размере и превышении должностных полномочий.