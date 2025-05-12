Бывший российский следователь признал вину в попытке вывоза оружия из зоны СВО

Экс-следователь Панжев признался в вывозе оружия из зоны СВО в Ростов-на-Дону

Бывший заместитель руководителя Следственного комитета (СК) Фрунзенского района Санкт-Петербурга Алексей Панжев признал вину в попытке вывезти оружие из зоны специальной военной операции (СВО). Полгода назад его задержали с арсеналом в багажнике на территории Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела, с которыми удалось ознакомиться агентству.

Мужчине вменяют пункты «а», «б» части 3 статьи 222 («Незаконные приобретение, сбыт и перевозка оружия группой лиц с использованием служебного положения») и пункты «а», «б» части 3 статьи 222.1 («Незаконные приобретение, сбыт и перевозка оружия группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения») УК РФ.

Экс-следователь был остановлен в октябре 2024 года. В багажнике его автомобиля силовики обнаружили арсенал оружия, который включал несколько автоматов Калашникова и боевые гранаты.

Позже выяснилось, что оружие Панжев вез из Луганской народной республики. В регионе он возглавлял одно из территориальных подразделений СК.

